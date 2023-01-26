المنقوش تدعو السويد وهولندا إلى احترام مشاعر المسلمين

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حكومتي السويد وهولندا إلى احترام مشاعر المسلمين والفصل بين حرية التعبير والإساءة إلى المعتقدات.

وحذرت المنقوش من تنامي خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع، وأكثره خطورة المرتبط بالإساءة إلى المقدسّات الدينية؛ لأنه يهدد التعايش بين المجتمعات وأمنها ويؤجج العنف، حسب تغريدتها على موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

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ويوم الثلاثاء الماضي، أقدم قيادي هولندي في حركة «بيغيدا» على تمزيق صفحات من المصحف خلال وقفة قرب مقر مجلس النواب، كما سبق أن شهدت السويد واقعة حرق المصحف على يد أحد أفراد اليمين المتطرف.