السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، فيما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار، أمس.