باتيلي يكشف مساعي جزائرية لتوحيد المواقف الدولية حيال ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مساعي جزائرية لأجل توحيد المواقف الدولية حيال الأزمة الليبية.

جاء ذلك في تصريح أمس الأربعاء، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حيث أكد تأثر الجزائر بتداعيات الأزمة الليبية، ولذلك استمع من قادتها إلى اقتراحات بشأن سبل حل الوضع، معبرا عن يقينه بأن الليبيين سيستمعون وينصتون للجزائر.

- تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا

- خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود الأممية

- خلال استقبال باتيلي.. الجزائر تعرض خبرتها على الليبيين في مجالين

وأشار باتيلي إلى «مساعي الجزائر للسماح لكل الأطراف الدولية بالتكلم بلسان واحد»، من أجل تمكين الشعب والدولة الليبيين من الخروج من الأزمة بما يعود بالفائدة على عموم المنطقة، مضيفا أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار زيارة دول الجوار لطلب مساعدتها من أجل استتباب الأمن في ليبيا، وتمكينها من إيجاد سبل الحوار لتجاوز الأزمة التي طال أمدها.