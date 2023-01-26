«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة جنوبية غربية إلى جنوبية على الساحل من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح غربية إلى شمالية غربية على معظم الساحل الغربي غدا تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة على معظم الساحل.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.