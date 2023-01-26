حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 26 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شتوية باردة علي مناطق الشمال الغربي، ويشمل الانخفاض تدريجيا في درجات الحرارة من الغد معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و28 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب أحيانا خصوصا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة حيث تتراوح بين 08 و14 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة اليوم على طبرق وأقصى الشرق، بينما تكون شمالية غربية معتدلة على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.