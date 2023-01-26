تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الأوضاع في ليبيا، مؤكدا الحاجة إلى تجاوز المأزق السياسي من خلال الانتخابات، وتوفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح.



وشدد تبون على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، حسب تغريدة باتيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

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كما أعرب الرئيس الجزائري عن دعمه الثابت لجهود الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا حاجة إقليمية لجميع الدول، خصوصا التي تقع في الجوار