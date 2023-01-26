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تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 09:24 صباحا
تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا
لقاء باتيلي مع تبون في الجزائر، 25 يناير 2023، (حساب باتيلي على تويتر)
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بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الأوضاع في ليبيا، مؤكدا الحاجة إلى تجاوز المأزق السياسي من خلال الانتخابات، وتوفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح.

وشدد تبون على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، حسب تغريدة باتيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

- خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود الأممية
- خلال استقبال باتيلي.. الجزائر تعرض خبرتها على الليبيين في مجالين
- الرئيس الجزائري متفائل بإجراء الانتخابات الليبية أواخر 2023

كما أعرب الرئيس الجزائري عن دعمه الثابت لجهود الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا حاجة إقليمية لجميع الدول، خصوصا التي تقع في الجوار

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