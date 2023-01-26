بعثة أطباء قلب إيطاليين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن تنفيذ مهمة إيطالية مخصصة لفحص أطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية، في إطار الأنشطة الخاصة بالمركز الوطني لأمراض القلب في بنغازي.

الكشف على 110 مرضى

وأضافت السفارة الإيطالية في تغريدة على «تويتر»، أنه «خلال زيارة الطبيبتين ريتا كالاتشورا وتشينسيا بيرتي، جرى الكشف على 110 مرضى، واختيار مجموعة منهم للمهمة القادمة لجراحة القلب للأطفال، التي ستجرى في بنغازي في شهري فبراير ومارس 2023».

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حصيلة البعثات الطبية الإيطالية

وجاء في التغريدة، أنه «جرى إطلاق هذا التعاون خلال الحرب الأهلية الليبية عام 2020، بناء على دعوة من الأمم المتحدة لفريق جراحة القلب الإيطالي»، وأنه «جرى منذ ذلك الحين، القيام بثلاث بعثات لجراحة القلب للأطفال، خضع فيها 80 مريضًا لعمليات جراحية»، وكذلك «زيارتين لكشف صحي عام على فئة الأطفال من السكان».

وأشارت السفارة إلى أنه «كجزء من الاتفاقية المبرمة مع المستشفى الليبي، قام خمسة أفراد من طاقم التمريض المتخصص بالعناية المركزة للأطفال، في شهر تشرين أكتوبر 2022 بإتمام فترة تدريب بالمركز المتوسطي لأمراض القلب (الطفل يسوع في تاورمينا)، وفي عام 2023 حظي طبيبان بالموافقة على حضور سنوي طوعي في هذا المركز».

وأشار بيان السفارة، إلى «تنفيذ جميع البعثات بصيغة عمل تطوعي من قبل العاملين الصحيين (أطباء، تقنيين وممرضين) والقادمين من مرافق طبية إيطالية مختلفة».

وبهذا الصدد، قال أعضاء الفريق الصحي، إنه «منذ زيارتنا الأولى لليبيا، نُفذت جميع الأنشطة بروح تعاون كبير وحماس، أعاد الأمل بالحياة لعديد من الأطفال الصغار المصابين بأمراض القلب الخلقية في حالة متقدمة».