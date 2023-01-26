«الكهرباء» تستكمل مشروع إعادة تأهيل محطة تحويل نالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، العمل على استكمال مشروع إعادة تأهيل محطة تحويل نالوت جهد 11/66 ك، بعد الانتهاء من تحويره بمعدات جديدة، وذلك ضمن تحسين أداء الشبكة الكهربائية في عدة المناطق.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن الخطوة اللاحقة تتمثل في إجراء الاختبارات التشغيلية واستكمال شبكة الكوابل المطلوبة، بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

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مشروع العدادات مسبوقة الدفع

وخلال اجتماعه مع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، الأربعاء، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج تقابلها زيادة في الاستهلاك، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

وحضَّ الدبيبة على ضرورة الاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، وتقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليا بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديرا لجهودهم، فضلًا عن ضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة، علاوة على عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدها في منتصف العام الماضي.

محطة تحويل نالوت جهد 11/66 ك (الشركة العامة للكهرباء)

محطة تحويل نالوت جهد 11/66 ك (الشركة العامة للكهرباء)

محطة تحويل نالوت جهد 11/66 ك (الشركة العامة للكهرباء)

محطة تحويل نالوت جهد 11/66 ك (الشركة العامة للكهرباء)