  • Alwasat News
Atwasat

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 12:07 صباحا
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقاء مع «تلفزيون المسار»، الأربعاء 25 يناير 2023 (لقطة من الفيديو)
alwasat radio

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات» التي توصلا إليها، وأنّ هناك نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين، دون أن يسميهم.

وأضاف المشري في لقاء مع «تلفزيون المسار»، مساء الأربعاء، أن «حديث عقيلة أمام النواب مختلف عما اتفقنا عليه بتأثير رفض بعض الأعضاء»، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب «تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة»، معتبرًا أن وراء هذا التراجع «أطراف محلية وإقليمية ودولية مارست ضغوطًا كبيرة على عقيلة صالح بعد عودته من القاهرة».

المشري: نرجع خطوتين للوراء.. وهناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق
لكنه عاد ليشير إلى أنه «مستعد للقاء عقيلة صالح في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه»، متابعًا: «لم أوقع على الوثيقة الدستورية في مخرجات اتفاق القاهرة.. ولن أمضي بأي خطوة سياسية جديدة بدون اتفاق».

وأردف المشري: «كلما سرنا خطوة للأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة.. أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن هناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق».

- «هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
- جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية بين لعبتي السياسة والمخابرات

وقال إن مجلس الدولة اقترح إضافة 40 مقعدًا جديدًا للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق، لافتا إلى أن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية تتمثل في ضرورة استقالة المتقدم لانتخابات الرئيس، وهي مسألة اتفاق مع عقيلة صالح.

وأضاف أن المادة 31 من مشروع الوثيقة الدستورية تحدد راتب عضو مجلس النواب والشيوخ عند 24 ألف دينار شهريًا، منوهًا بأن مشروع الوثيقة تمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكوم، وصلاحية حل المجلسين.

المشري: حفتر الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات
وأشار المشري إلى أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليست محل توافق بين مجلس النواب والدولة، لكنه اعتبر أن نقاط النزاع ليست بين مجلسي النواب والدولة بل بين تيارين سياسيين، قائلاً إن «خليفة حفتر الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات في ليبيا».

وبشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، قال المشري إن هناك توافق مع مجلس النواب حول تشكيل حكومة مؤقتة بحقائب محددة، داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «إذا رغب في الحكم بالتقدم مثل المترشحين الآخرين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا تعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا بشأن الهجرة
إيطاليا تعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا بشأن الهجرة
وزير العمل يبحث تسوية أوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا
وزير العمل يبحث تسوية أوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا
تاياني: إحلال الاستقرار في ليبيا عبر الانتخابات أمر بالغ الأهمية
تاياني: إحلال الاستقرار في ليبيا عبر الانتخابات أمر بالغ الأهمية
أبوجناح يبحث مع شركة إيطالية إنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات الطبية
أبوجناح يبحث مع شركة إيطالية إنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات ...
القطراني يفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في بنغازي
القطراني يفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند ......
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم...
المزيد
شاهد في «اقتصاد بلس»: ديون ليبيا تجاه المصحات التونسية قد تنذر بالخطر
شاهد في «اقتصاد بلس»: ديون ليبيا تجاه المصحات التونسية قد ......
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر ......
ضبط أحد كبار تجار المخدرات في طرابلس
ضبط أحد كبار تجار المخدرات في طرابلس...
القطراني يفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في بنغازي
القطراني يفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات ......
أبوجناح يبحث مع شركة إيطالية إنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات الطبية
أبوجناح يبحث مع شركة إيطالية إنشاء محطة للتخلص الآمن من ......
المزيد