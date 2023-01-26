المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات» التي توصلا إليها، وأنّ هناك نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين، دون أن يسميهم.

وأضاف المشري في لقاء مع «تلفزيون المسار»، مساء الأربعاء، أن «حديث عقيلة أمام النواب مختلف عما اتفقنا عليه بتأثير رفض بعض الأعضاء»، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب «تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة»، معتبرًا أن وراء هذا التراجع «أطراف محلية وإقليمية ودولية مارست ضغوطًا كبيرة على عقيلة صالح بعد عودته من القاهرة».

المشري: نرجع خطوتين للوراء.. وهناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق

لكنه عاد ليشير إلى أنه «مستعد للقاء عقيلة صالح في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه»، متابعًا: «لم أوقع على الوثيقة الدستورية في مخرجات اتفاق القاهرة.. ولن أمضي بأي خطوة سياسية جديدة بدون اتفاق».

وأردف المشري: «كلما سرنا خطوة للأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة.. أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن هناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق».

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وقال إن مجلس الدولة اقترح إضافة 40 مقعدًا جديدًا للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق، لافتا إلى أن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية تتمثل في ضرورة استقالة المتقدم لانتخابات الرئيس، وهي مسألة اتفاق مع عقيلة صالح.

وأضاف أن المادة 31 من مشروع الوثيقة الدستورية تحدد راتب عضو مجلس النواب والشيوخ عند 24 ألف دينار شهريًا، منوهًا بأن مشروع الوثيقة تمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكوم، وصلاحية حل المجلسين.

المشري: حفتر الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات

وأشار المشري إلى أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليست محل توافق بين مجلس النواب والدولة، لكنه اعتبر أن نقاط النزاع ليست بين مجلسي النواب والدولة بل بين تيارين سياسيين، قائلاً إن «خليفة حفتر الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات في ليبيا».

وبشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، قال المشري إن هناك توافق مع مجلس النواب حول تشكيل حكومة مؤقتة بحقائب محددة، داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «إذا رغب في الحكم بالتقدم مثل المترشحين الآخرين».