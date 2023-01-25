تاياني: إحلال الاستقرار في ليبيا عبر الانتخابات أمر بالغ الأهمية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن إحلال الاستقرار في ليبيا عبر عملية انتخابية توافقية بين الفرقاء الليبيين «أمر بالغ الأهمية» بالنسبة لسلطات بلاده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأوضح تاياني، خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب الإيطالي في روما، اليوم الأربعاء، أن هذا الهدف «في صميم محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي لها تأثير على هذا البلد»، وشدد قائلا: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشياً مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة».

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وسيرافق تاياني رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها المرتقبة إلى طرابلس السبت المقبل، وذلك للتباحث مع المسؤولين الليبيين بشأن قضايا الهجرة والطاقة.