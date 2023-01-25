وزير العمل يبحث تسوية أوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، مع القائم بأعمال السفارة الفلبينية، ملف العمالة الفلبينية وتسوية أوضاعهم، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات وفق منصة «وافد» الرقمية لتسجيل وتنظيم العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره القائم بأعمال السفارة الفلبينية في ليبيا آلان جابريولا والوفد المرافق له، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل العقبي، ومدير مكتب الإعلام والتواصل عبدالقادر أبوشناف.

- «العمل والتأهيل» تبحث أوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا

ووجه وزير العمل والتأهيل دعوة إلى نظيره الفلبيني لزيارة العاصمة طرابلس، لبحث ملف تنقل الأيادي العاملة، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع العمل والتأهيل.