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رئيس النيجر يدعو الدبيبة للتشاور حول انعقاد قمة دول الساحل والصحراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 05:53 مساء
رئيس النيجر يدعو الدبيبة للتشاور حول انعقاد قمة دول الساحل والصحراء
سفير النيجر لدى ليبيا آغ خاتو يسلم الدبيبة رسالة من الرئيس محمد بازوم، الأربعاء 25 يناير 2023. (حكومتنا)
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دعا رئيس النيجر، محمد بازوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى التشاور حول انعقاد قمة دول الساحل والصحراء (س.ص) وتنظيم دورة ألعاب التجمع المزمع عقدها في طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة.

جاء ذلك في رسالة من بازوم سلمها سفير النيجر لدى ليبيا، آغ خاتو، والوفد المرافق له خلال استقبالهم من طرف الدبيبة اليوم الأربعاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الوفد النيجري سلم الدبيبة خلال اللقاء «رسالة خطية من الرئيس محمد بازوم، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول انعقاد قمة دول الساحل والصحراء المقترنة بإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لميلاد التجمع والتنسيق لتنظيم دورة ألعاب تجمع (س.ص) في طرابلس».

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إعادة الأمانة العامة لتجمع الساحل والصحراء إلى ليبيا
وأعلن الدبيبة في 19 ديسمبر 2022، اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإجراءات والتدابير اللازمة مع قرب عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا، وذلك في كلمته خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة بالعاصمة طرابلس.

وطالبت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مارس 2022 بعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس، لكن البيان الختامي الصادر عن المجلس التنفيذي للتجمع الأفريقي الذي عُقِد بالعاصمة المغربية الرباط يومي 28 و30 مارس أوضح أن قرار تحديد المقر يقع ضمن الاختصاص الحصري لمؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات، لذلك قرروا عقد القمة المقبلة في 2023.

وأعلنت الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء، إرسال بعثة إلى ليبيا لتقييم الوضع الأمني في طرابلس؛ تحسبًا لقرار إعادة فتح مقر التجمع بها، كما قررت استضافة قمة رؤساء دول التجمع خلال العام 2023.

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