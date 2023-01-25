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الكبير يبحث مساهمة اليابان في تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 05:40 مساء
الكبير يبحث مساهمة اليابان في تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي
لقاء الكبير مع مساعد وزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له، الأربعاء 25 يناير 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية الياباني مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالوزارة كانسوكي ناغوكا والوفد المرافق له، مساهمة اليابان في تطوير قدرات موظفي المصرف.

وأكد مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء الكبير والوفد الياباني جرى خلاله «تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل وبحث سبل تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي والقطاع المصرفي، وأهمية مساهمة اليابان في هذا المجال، وكذلك تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار».

- الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني

وبدأ مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغوكا زيارته إلى طرابلس أمس الثلاثاء؛ حيث التقى كلًا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وخلال لقائه مع الدبيبة، سلم الدبلوماسي الياباني رئيس حكومة الوحدة الوطنية رسالة خطية من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وجرى خلال اللقاء مناقشة «التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذي تعيشه ليبيا»، وفق منصة «حكومتنا».

لقاء الكبير مع مساعد وزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له، الأربعاء 25 يناير 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
لقاء الكبير مع مساعد وزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له، الأربعاء 25 يناير 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
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