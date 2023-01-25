ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن بأسواق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

شهدت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق بمدينة بني وليد ارتفاعًا كبيرًا هذه الأيام مقارنة بالأشهر الماضية، وسط مخاوف من تأثير تلك الزيادة على الارتفاع المتوقع لها قبيل شهر رمضان الذي يستهلك المواطنون فيه كميات كبيرة من اللحوم.

وبلغ سعر كيلو اللحم الواحد للخروف الوطني في أسواق بني وليد 55 دينارًا، وسعر كيلو لحم الأبقار 50 دينارًا، في حين ارتفع سعر كيلو الدجاج إلى 15 دينارًا للكيلو الواحد، في ظل تأخر صرف المرتبات ونقص السيولة النقدية بالمصارف العاملة في المدينة.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بأسواق بني وليد

وأرجع عزالدين يونس صاحب إحدى السلخات ببني وليد، سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى ارتفاع الأعلاف التي وصل سعرها إلى 300 دينار للطن الواحد، ما زاد من ارتفاع تكاليف تربية المواشي التي تأثرت بدورها من نقص الأعلاف الخصراء في المنطقة وغياب دعم وزارة الزراعة للمربين.

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وطالب المواطن عبدالله اقدورة من جهته الجهات الرقابية والضبطية ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، بضرورة مراقبة ومتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق والتي أصبحت ترهق كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط أسعار اللحوم.

ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا

وسجلت أسعار الغذاء في ليبيا بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2022 زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 53% في تكلفة الإنفاق على سلة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية لأسرة مكونة من خمسة أفراد في جميع أنحاء ليبيا، وهي أعلى من مستويات ما قبل انطلاق جائحة فيروس «كورونا» المستجد في مارس العام 2020، بحسب استطلاع أجرته المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية.

أسعار الدواجن في أسواق بني ولي سجلت هذه الأيام 15 دينار للكيلو الواحد. (أرشيفية: الإنترنت)