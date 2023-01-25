مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج النفط الليبي بمقدار ثلاثة آلاف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بآخر إحصائية صادرة في 17 يناير الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الخام بلغ مليونا و203 آلاف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين بلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل.

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وقال رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، إن الاستثمار في قطاع النفط الليبي متوقف منذ العام 2008، منبها في حوار مع قناة «المسار»، إلى قدرة ليبيا على إنتاج مليوني برميل من الخام يوميا حال استقرت الأوضاع وتوافرت الميزانيات.