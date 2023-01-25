السوق الرسمية: انخفاض الإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.89 دينار، أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، بينما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.