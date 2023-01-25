«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على معظم الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة

- ارتفاع الموج يتراوح بين 50-0 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.