  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 09:52 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على معظم الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة
- ارتفاع الموج يتراوح بين 50-0 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية تتحول غدا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب الغبار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يطلب من أكاديمية الدراسات العليا جنزور التعاون لتطوير الاقتصاد الوطني
الحويج يطلب من أكاديمية الدراسات العليا جنزور التعاون لتطوير ...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 25 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 25 يناير 2023)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي
خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود الأممية
خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود ...
رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات
رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند ......
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم...
المزيد
ضبط وافد اقتحم منزل مواطن في الكفرة
ضبط وافد اقتحم منزل مواطن في الكفرة...
انطلاق برنامج لتعزيز قدرات موظفي مجلس النواب في حوكمة الهجرة
انطلاق برنامج لتعزيز قدرات موظفي مجلس النواب في حوكمة الهجرة...
السفيرة البريطانية: لا مصالح وراء اللقاءات المتكررة مع الصديق الكبير
السفيرة البريطانية: لا مصالح وراء اللقاءات المتكررة مع ......
رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات
رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات...
خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود الأممية
خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم ......
المزيد