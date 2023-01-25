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الحويج يطلب من أكاديمية الدراسات العليا جنزور التعاون لتطوير الاقتصاد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 08:25 صباحا
الحويج يطلب من أكاديمية الدراسات العليا جنزور التعاون لتطوير الاقتصاد الوطني
الحويج خلال زيارته أكاديمية الدراسات العليا جنزور، 24 يناير 2023، (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج من أساتذة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور التعاون مع الوزارة في وضع تصور لتنمية وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني معتمدا على الموارد المحلية.

جاء ذلك خلال زيارته الأكاديمية أمس الثلاثاء، حيث التقى رئيسها الدكتور رمضان المدني ووكيل الشؤون التعليمية الدكتور ضوء الزنتاني، بحضور ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية وهيئة المعارض
واطلع الحويج على أساليب التقنيات الحديثة بالأكاديمية، خصوصا التي تساعد على تخرج كوادر تتمتع بالمهارات اللازمة والمؤهلة في المجال الاقتصادي، ما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما حث على أهمية إقامة ندوات وورش عمل تخص اقتصاد المعرفة، وكذلك الاستثمار في المواد الغذائية والزراعية مثل زراعة القمح والزيتون والفواكه.

وعلى هامش الزيارة، وقعت الهيئة العامة للمعارض مذكرة تفاهم مع الأكاديمية في مجال التدريب والاستشارات التعليمية والفنية والاقتصادية والتجارية.

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