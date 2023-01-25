وفد من منظمة الصحة العالمية يزور مستشفى أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من فريق خبراء منظمة الصحة العالمية مستشفى الحوادث أبوسليم للاطّلاع على واقع خدمات الطوارئ والإسعاف المقدمة في عدد من الأقسام الطبية.

واجتمع الوفد الذي يمثل المكتب الإقليمي للمنظمة مع مدير عام المستشفى ومعاونه ورؤساء عدد من الأقسام الطبية للاطلاع على الاحتياجات والأولويات، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من المرضى ومرافقيهم للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة، بحسب بيان نشرته صفحة المنظمة على «فيسبوك».

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وأكد البيان استمرار دعم منظمة الصحة العالمية لجهود وزارة الصحة، من أجل تعزيز قدرات الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في أقسام الطوارئ في المستشفيات لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ الإسعافية.

جانب من زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمستشفى أبوسليم، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة المنظمة على فيسبوك)

جانب من زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمستشفى أبوسليم، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة المنظمة على فيسبوك)

جانب من زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمستشفى أبوسليم، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة المنظمة على فيسبوك)