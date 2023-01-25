بن قدارة: نتطلع لإعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عن تطلعه لإعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف قريبًا، وذلك بعد تشغيل مصنع الإيثيلين، مؤكدًا تواصل دعم المؤسسة لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط الغاز.

وأكد بن قدارة، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن المؤسسة ستقوم بتسخير كافة الإمكانات من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات الطلب المحلي على مختلف الصناعات الثانوية، وخلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص النامي.

إعادة تشغيل المجمع الصناعي

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف المهندس شعبان يوسف بسيبسو آخر المستجدات بخصوص إعادة تشغيل المجمع الصناعي، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وعرض بعض المشاريع المنفذة خلال العام 2022، لافتًا إلى تمكن الشركة من تنفيذ الخطة الأولى لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من خلال استيراد كميات من الإيثيلين لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي إيثيلين وصولًا إلى مرحلة التسويق المحلي.

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وأشار عضو مجلس الإدارة عبدالرزاق زريبة إلى جاهيزية كافة وحدات المجمع الصناعي، بما في ذلك مصنع الإيثيلين بعد إجراء معظم الاختبارات التشغيلية للمنظومات والضواغط بالمصنع، وفي انتظار إدخال مادة النافثا من أجل الشروع في عمليات الشغيل النهائي وفق كتيبات الشغيل المعتمدة.

وشهد الاجتماع استعراض ملخص للميزانية المقترحة والمصروفات الفعلية لسنة 2021 والميزانية المعتمدة والمسيل والمصروفات لسنة 2022 والمقترح لسنة 2023، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات التي قد تعرقل سير العمل.

خطط تطوير المدينة السكنية

وأكدت الشركة ضرورة تبني المؤسسة الوطنية للنفط خطط تنفيذ المراحل اللاحقة للمدينة السكنية، نظرًا لما تعانيه المدينة السكنية من مختنقات طيلة السنوات الماضية وعدم اعتماد أي مخطط سكني منذ بداية إنشائها والذي أثر بشكل سلبي على استقرار المنطقة، وأدى إلى هجرة العديد من مستخدمي الشركة؛ مما يهدد مستقبلًا سير العمليات التشغيلية بالمجمع الصناعي.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، الثلاثاء 2023 (مؤسسة النفط)