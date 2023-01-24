باتيلي في الجزائر لبحث دعم مسار الحل السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن باتيلي أشار إلى «المساهمة الإيجابية» للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا و«تضامنها الدائم مع هذا البلد الشقيق والجار»، مؤكدًا الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.

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الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات

وأضاف البيان المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن المباحثات بين الطرفين تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها «السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية».

جدد الوزير لعمامرة «دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه»، مؤكدًا استعداد بلاده «لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات».