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النعاس: مشروع الدستور ينتظر رأي الشعب منذ 5 سنوات.. وكفى إضاعة الوقت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:10 مساء
النعاس: مشروع الدستور ينتظر رأي الشعب منذ 5 سنوات.. وكفى إضاعة الوقت
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس (أرشيفية: الإنترنت)
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قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، إن «مشروع الدستور جاهز منذ 5 سنوات لسماع كلمة الشعب فيه بـ(نعم أو لا)»، متابعًا: «كفى تجاهلًا، وكفى إضاعة الوقت في طرح مبادرات أحادية عقيمة مع الإصرار على إنكار حق الشعب الليبي في قول كلمته الفاصلة في مشروع الدستور».

جاء ذلك تعليقًا على البيان الصادر عن تجمع الأحزاب الليبية الصادر، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الثاني للعام 2023 والذي ناقش «الأوضاع السياسية السائدة في إطار إيجاد حل للأزمة، من خلال خارطة طريق تؤدي إلى الوصول إلى دولة ديمقراطية ذات سيادة».

النعاس: الأحزاب في ليبيا لا تعرف أسس الديمقراطية
وقال النعاس، في منشور عبر صفحة الهيئة التأسيسية على «فيسبوك»، إن «الأحزاب في ليبيا لا تعرف أسس الديمقراطية، وهي الحرية السياسية والمتمثلة في حق الشعوب في تقرير مصيرها»، معتبرًا أن «الأحزاب تشكلت بإرادة منفردة من أجل الوصول للسلطة ولم ينتخبها الشعب.. في حين أن الشعب انتخب الهيئة التأسيسية ليس من أجل السلطة ولكن من أجل وضع دستور يحكم السلطة ويقيدها وينتج أدوات ومؤسسات لخدمة الشعب».

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وطالب رؤساء الأحزاب بـ«احترم إرادة الشعب الليبي، وتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري» بقبول أو رفض مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية».

النعاس: مشروع الدستور محصن قانونيًا
وأشار إلى أن مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة وفق آلية دستورية صحيحة في يوليو 2017 بمدينة البيضاء وبأغلبية دستورية صحيحة ومعززة، جرى تحصينه من الطعون القضائية «من خلال حكم المحكمة العليا في فبراير 2018، وأصدر مجلس النواب في نوفمبر 2018 قانون الاستفتاء، وجرى تسليمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي ألزمها القانون بوجوب إجراء الاستفتاء خلال 60 يومًا من استلامها قانون الاستفتاء».

وأردف: «أقول يجب علينا جميعًا التمسك بحق الشعب في التعبير وإنصاف مشروع الدستور من خلال سماع كلمة الشعب فيه»، منوهًا بأن «الشعب هو صاحب الحق في تقييم مشروع الدستور الذي أصبح ملكًا خالصًا للشعب الليبي وحده».

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