حكومة الوحدة: فتح سفارة اليابان في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع نائب وزير خارجية اليابان المدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط، كانسوكي ناغوكا، التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

أول زيارة لمسؤول ياباني إلى ليبيا منذ 2011

وأفاد البيان بأن الزيارة تعتبر الأولى لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011، حيث نقل المسؤول الياباني رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده إلى الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

- الدبيبة يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان منفصل، أن الاجتماع الذي عُقِد في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بحث الخطوات التمهيدية لافتتاح السفارة اليابانية في أقرب وقت، والعمل على تشجيع الشركات اليابانية والتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات النفط والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى «تقديم دعم اليابان لحكومة الوحدة الوطنية في الوصول إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي».

حضر الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية، نوري الكاسح، والقائم بالأعمال في اليابان أحمد النعاس، ومن الجانب الياباني المساعد الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا شونسوكي أكاماسا، والقائم بالأعمال بالوكالة ماساكي أماديرا.

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تستقبل نائب وزير خارجية اليابان، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة حكومة الوحدة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل نائب وزير خارجية اليابان، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل نائب وزير خارجية اليابان، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)