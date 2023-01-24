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المنفي يتطلع إلى النهوض بالتعليم ويطمح في الوصول لمجتمع المعرفة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 07:07 مساء
المنفي يتطلع إلى النهوض بالتعليم ويطمح في الوصول لمجتمع المعرفة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه إلى النهوض بالتعليم وتحقيق الرؤى الطموحة للوصول إلى مجتمع المعرفة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 ديسمبر.

وقال المنفي في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»: «إن التعليم يُعد الركيزة الأساسية التي سنحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي، نتطلع إلى تحقيق النهوض بالتعليم، وتحقيق الرؤى الطموحة نحو الوصول لمجتمع المعرفة».

- المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير من كل عام بوصفه اليوم الدولي للتعليم، احتفاءً بدور التعليم في السلم والتنمية، وهو حق إنساني أصيل، ومنفعة ومسؤولية عامتان.

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