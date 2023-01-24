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باشاغا يشكل لجنة وزارية لإعداد تصور حول شركات المناولة المتعثرة وإيجاد حلول لها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 06:31 مساء
باشاغا يشكل لجنة وزارية لإعداد تصور حول شركات المناولة المتعثرة وإيجاد حلول لها
باشاغا خلال لقائه مع وزير الثروة المائية محمد دومة، الأربعاء 18 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة وزارية لإعداد تصور كامل حول شركات المناولة الأرضية المتعثرة وإيجاد حلول لها، على أن تقدم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها إليها في أجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ صدور القرار اليوم الثلاثاء، وفق نص المادة الثانية من القرار رقم (11) لسنة 2023.

ويترأس اللجنة المشكلة بحسب المادة الأولى من القرار الذي نشره المكتب الإعلامي للحكومة، نائب رئيس الوزراء علي القطراني وتضم في عضويتها كلًا من وزير الطيران المدني هشام عبدالله أبوشكيوات، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، ووزير المواصلات والنقل عبدالحكيم محمد الغزوي، ووزير الصناعة والمعادن امحمد عبدالله السعيدي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال.

ويأتي القرار، بعد يوم من إعلان نقابة النقل الجوي تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء للمطالبة بحقوق العمال، الذين دعتهم إلى المشاركة في الوقفة المقررة للمطالبة بحقوقهم، التي تتمثل في صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة التي وصلت إلى 16 شهرًا.

- وقفة احتجاجية لنقابة النقل الجوي غدًا.. وتعطيل العمل في مطار بنينا 5 فبراير

وقف العمل بمطار بنينا بداية من 5 فبراير
وقررت الشركة الليبية للخدمات الأرضية وقف العمل بمطار بنينا في بنغازي ابتداءً من الأحد (5 فبراير المقبل)، بسبب توقف صرف الرواتب. وقالت الشركة في بيان إنه «نظرًا لاستمرار وقف صرف رواتب العاملين بها سيجري وقف العمل، مع استثناء شركة مصر للطيران لكونها ملتزمة بدفع قيمة الخدمات حسب الاتفاق معها».

وطالبت الشركة بضرورة توفير الدعم اللازم بما يمكنها من صيانة الطائرات الليبية المتوقفة بالخارج والداخل، وتسهيل إجراءات تحصيل كامل الديون المستحقة من جميع الجهات، وأن تضمن المصارف الشركة الليبية للخدمات الأرضية بما يمكنها من وضع الخطط والبرامج المستقبلية، مع صرف الرواتب المتأخرة لجميع العاملين فيها.

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