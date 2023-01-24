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النويري يبحث مع لجنة العقوبات سبل حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 04:57 مساء
النويري يبحث مع لجنة العقوبات سبل حل الأزمة الليبية
لقاء النويري في طرابلس مع لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا، 24 يناير 2023. (عبدالله بليحق)
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بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع تقابلي مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة بليبيا، قضايا رئيسية في الشأن الليبي ذات العلاقة بالإطار الحقوقي وكيفية وآليات معالجتها.

وحضر اللقاء الذي عُقِد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، أعضاء المجلس ناصر بن نافع وطارق الأشتر وعلي كشير وعائشة شلابي، وتطرق إلى استعراض عمل بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا، ومراحل الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها، ودور الأطراف المحلية والدولية وتأثيره على الأوضاع في ليبيا وسُبل حل الأزمة، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

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وفي 10 يناير، استقبل النويري في مكتبه بمقر فرع ديوان المجلس في طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، في لقاءين منفصلين، وذلك لبحث القضايا العالقة في العملية السياسية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن النويري ناقش مع السفيرين خلال اللقاءين «المستجدات السياسية في ليبيا وأهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا».

لقاء النويري في طرابلس مع لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا، 24 يناير 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء النويري في طرابلس مع لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا، 24 يناير 2023. (عبدالله بليحق)
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