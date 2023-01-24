بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات بلغت 36 مليار دينار سنويا، كاشفا عن تكبد خزينة الدولة 1.5 مليار دولار ديونا متعلقة بشراء الديزل والبنزين.

وكشف بن قدارة في تصريح تلفزيوني، دعم مؤسسة النفط للشركة العامة للكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، موضحا أنها فرصة ضائعة على ليبيا جراء تخفيض صادراتها النفطية إلى شركة «إيني» الإيطالية.

ونفى رئيس مؤسسة النفط «مقايضة» النفط بالمحروقات، موضحا أنه بتكليف من الدولة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) تستخدم المؤسسة جزءا من إيراداتها لشراء المحروقات، كاشفا أن خزينة الدولة مدينة بـ1.5 مليار دولار مشتريات ديزل وبنزين.

بن قدارة: الاستثمار في قطاع النفط متوقف منذ 2008

وأشار بن قدارة إلى أن معدل إنتاج ليبيا من الغاز بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2022، من بينها 850 مليون إلى 900 مليون قدم مكعب يوميا تخصص لشركة الكهرباء، في حين تخصص 250 مليون قدم مكعب لأغراض التصدير، والبقية يذهب جزء منها لصناعة الحديد والصلب والأسمنت، والجزء الآخر غاز مصاحب، حسب تصريحاته إلى قناة «المسار».

وقال بن قدارة إن الاستثمار في قطاع النفط الليبي متوقف منذ العام 2008، منبها إلى قدرة ليبيا على إنتاج مليوني برميل من الخام يوميا حال استقرت الأوضاع وتوفرت الميزانيات.

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تكلفة حفر بئر نفط واحدة تبلغ 200 مليون دولار

وتحدث رئيس مؤسسة النفط عن صعوبات تواجه ليبيا في سبيل التنقيب واستكشاف الخام، منبها إلى مناخ عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى توفير الاستثمارات.

وقال إن تكلفة حفر بئر نفط واحدة تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، وأضاف: «حتى لو توافرت التقنية والموارد البشرية لن نستطيع ماليا توفير هذه الاستثمارات للتنقيب والاستكشاف».

وضرب مثلا على ذلك باتفاق وقعته المؤسسة في العام 2008 مع شركة «إيني» لحفر وتطوير حقلي غاز في البحر(استراكشن A، واستراكشن B) لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، وفي 2013 أعلن عن الاكتشاف التجاري، وكان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2017، أو 2018، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

لكن بن قدارة عاد وأكد أن مؤسسة النفط ستوقع في 28 يناير الجاري مع «إيني» اتفاقا لتفعيل الاتفاق باستثمار نحو 8 مليارات دولار في الحقلين لإنتاج الكمية المستهدفة.

18 ألف سجلوا في منظومة توظيف مؤسسة النفط

وعلى صعيد التوظيف في المؤسسة وشركاتها كشف بن قداره عن تسجيل 18 ألف مواطن في منظومة التوظيف الخاصة بالمؤسسة، مشيرا إلى أنه سيوظف من تنطبق عليهم الشروط.

وتوزعت نسبة المسجلين في المنظومة بين طرابلس (23%)، وبنغازي (18%)، والهلال النفطي (11%)، والجنوب (10%)، والزاوية (6%)، وطبرق (4%)، حسب بن قدارة، الذي مضى قائلا: «كل من تخرج من التخصصات النفطية أو علوم الأرض أو معهد عالٍ للدولة في تخصصات نفطية سيجرى تعيينه بغض النظر عن العدد»، إذ ستعد المؤسسة برنامج تأهيل ورفع كفاءة المعينين الجدد لمدة عام، مشيرا إلى «كوتة» خاصة بشباب المناطق النفطية.