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إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 01:53 مساء
إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
تطعيم موظف بحقل الشرارة النفطي ضد فيروس «كورونا» المستجد، 27 نوفمبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابات واحدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تسلم 43 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 42 عينة، فيما لم تسجل حالات تعافٍ أو وفيات جديدة.

الإصابات الإجمالية بـ«كورونا» في ليبيا
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 2.3%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و159 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و717 حالة، وخمس حالات نشطة.

وفي مطلع شهر يناير الجاري، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.

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