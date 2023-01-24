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ملياران و408 ملايين دولار إجمالي الصادرات التركية إلى ليبيا خلال 2022

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 24 يناير 2023, 12:16 مساء
ملياران و408 ملايين دولار إجمالي الصادرات التركية إلى ليبيا خلال 2022
ميناء بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تخطت صادرات تركيا إلى ليبيا المليارين و408 ملايين دولار خلال العام 2022، حسبما كشف مجلس المصدرين الأتراك، موضحا أن أبرز هذه الصادرت تمثل في الحبوب والمنسوجات والأثاث.

وأظهرت بيانات المجلس أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الصادرات إلى دول شمال أفريقيا والتي نمت بنسبة 5.1% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت 13 مليارا و148 مليون دولار. وبرزت قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية في الصادرات التركية إلى شمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات تركيا إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار، وإلى تونس مليارا و505 ملايين دولار، وإلى ليبيا مليارين و408 ملايين دولار، وإلى مصر 3 مليارات و928 مليون دولار. وعموما زاد إجمالي صادرات تركيا بواقع 12.9% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغ 254 مليارا و210 ملايين دولار.

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إمكانات لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا
وسبق أن نبه رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا. وأضاف في تصريح إلى وكالة «الأناضول» التركية، أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022. وتابع: «التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وأعتقد أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن تكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا».

ومطلع العام الجاري قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمها مجلس المصدرين الأتراك بمدينة إسطنبول، إن قيمة صادرات البلاد خلال العام الماضي بلغت 254.2 مليار دولار.

ولفت إردوغان إلى دخول قطاع المسلسلات والأفلام كأحد روافد الاقتصاد التركي، حيث أوضح أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في صادرات المسلسلات التلفزيونية بعد الولايات المتحدة الأمركية. وأكد أن بلاده تسعى حاليا لإيصال المسلسلات التلفزيونية إلى 1.5 مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.

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