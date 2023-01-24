«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية مساء الثلاثاء، على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وتشمل يوم الغد باقي الساحل الشرقي، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة.