صيانة محطة في سبها للمرة الأولى منذ 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إجراء صيانة واسعة لمحطة «المنشية» جهد «66/11 ك.ف»؛ للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وأجرى الصيانة فنيو الكهرباء التابعون لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سبها، ومن المتوقع أن تسهم في المحافظة على معدات وأجهزة الشبكة بالمحطة، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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والسبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء صيانة طارئة على محول بمحطة القريات الغربية.

صيانة محطة في سبها للمرة الأولى، 24 يناير 2023. (شركة الكهرباء)