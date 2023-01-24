السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس الإثنين.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار، واليورو عند 5.18 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، بينما هبط سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.