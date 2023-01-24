  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 24 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 09:05 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 24 يناير 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة نسبيا، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الغربي، يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و24 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات جبل نفوسة، والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المناطق الجبلية وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خصوصا غدا على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا من الغد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ورشة حول توطين الصناعة في معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بطرابلس
ورشة حول توطين الصناعة في معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بطرابلس
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 24 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 24 يناير 2023)
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار
ارتفاع إنتاج منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» من المياه إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا
ارتفاع إنتاج منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» من المياه إلى 1.2 ...
صيانة محطة في سبها للمرة الأولى منذ 5 سنوات
صيانة محطة في سبها للمرة الأولى منذ 5 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»
السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»...
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار
إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من الخليج إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من الخليج إلى شحات...
في يوم التعليم الدولي.. الاتحاد الأوروبي: ليبيا الأقل في نسبة الأمية مقارنة بدول الجوار
في يوم التعليم الدولي.. الاتحاد الأوروبي: ليبيا الأقل في ......
«الصناعة» تستعرض جهود الإفصاح عن مصروفات 2022
«الصناعة» تستعرض جهود الإفصاح عن مصروفات 2022...
صيانة محطة في سبها للمرة الأولى منذ 5 سنوات
صيانة محطة في سبها للمرة الأولى منذ 5 سنوات...
ارتفاع إنتاج منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» من المياه إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا
ارتفاع إنتاج منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» من المياه إلى ......
المزيد