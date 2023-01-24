ورشة حول توطين الصناعة في معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم القائمون على معرض وكلاء الصناعات الإيطالية، المنعقد في أرض معرض طرابلس الدولي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «نظرة مستقبلية لتوطين الصناعة» في فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

وافتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، المعرض أمس الإثنين، الذي تنظمه شركة النخلة المضيئة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الورشة تتناول حقوق الملكية الفكرية

وتتضمن الورشة جلسات علمية بمشاركة الراعي الشرفي وزارة الاقتصاد، والغرفة التجارية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والراعي الرسمي المنطقة الحرة بمصراتة، حيث تتناول إحداها حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع الليبية في تطوير المصنوعات الإيطالية محليا.

- افتتاح الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس

كما تعرض الجليات على محاور التشريعات وتبسيط الإجراءات، وأهمية تجارة العبور ودور المناطق الحرة في تنميتها، إضافة إلى استراتيجيات التبادل التجاري الدولي بين ليبيا وإيطاليا، وكذلك سُبل نجاح تجارب توطين الصناعة ونقل المعرفة.