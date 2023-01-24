شاهد في «وسط الخبر»: سباق الحلول.. من يستطيع تمرير خطته أولا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على التطورات السياسية الأخيرة والتي شهدت مقترحات متبادلة بين أطراف المشهد بشأن إجراء الانتخابات أو تشكيل سلطة حكومة جديدة.



واقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا آليات تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن «الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة»، وأنها «ليست غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد».

وترفض حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسليم السلطة لأي حكومة قبل إجراء الانتخابات العامة وإنهاء المرحلة الانتقالية، لكن عقيلة صالح يقول إن «عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة.. وهو أمر نرفضه».

- عقيلة: أمام البعثة الأممية اقتراح بآليات تشكيل الحكومة الجديدة

وفي الوقت الذي لا يزال الجدل دائرًا بشأن القاعدة الدستورية، فإنّ اختلاط الأوراق وتعدد المقترحات التي يعتقد أصحابها أنها حلول مناسبة لا تُبشِّر بأنّ ثمة رغبة مشتركة للوصول لحلٍ وسط.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والخبير القانوني مجدي الشعباني، والمحلل السياسي محمد أمطيريد.

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