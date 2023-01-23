انتشال جثتين مجهولتي الهوية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي - فرع درنة، اليوم الإثنين، عن انتشال جثتين مجهولتي الهوية، جرى نقلهما إلى ثلاجة مستشفى الهريش، وذلك لعرضهما على الطبيب الشرعي.

وأفاد بيان للجمعية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها تلقت بلاغًا من النيابة العسكرية – درنة، بشأن وجود جثث بين منطقة «تمسكت و«الظهر الحمر».

- انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة

وعلى إثرها انتقل فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة إلى المكان، حيث جرى انتشال رفاة جثتين مجهولتي الهوية من المنطقة.

انتشال جثتين مجهولتي الهوية بين منطقة «تمسكت» و«الظهر الحمر»، الإثنين 23 يناير 2023. (الهلال الأحمر)

انتشال جثتين مجهولتي الهوية بين منطقة «تمسكت» و«الظهر الحمر»، الإثنين 23 يناير 2023. (الهلال الأحمر)

انتشال جثتين مجهولتي الهوية بين منطقة «تمسكت» و«الظهر الحمر»، الإثنين 23 يناير 2023. (الهلال الأحمر)