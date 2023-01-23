حكومة باشاغا تبحث أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة، اليوم الإثنين، أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، وسبل إيجاد حل جذري لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أرحومة بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة سرت مع رئيس اللجنة التأسيسية العليا للاتحاد النقابي للعاملين الوطنيين بالشركات الوافدة المنسحبة المستشار منصور الفايدي، والوفد المرافق له، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع ملف العاملين الوطنيين بالشركات المنسحبة وتأخر سداد رواتبهم لسنوات طويلة، حيث أطلع الوزير وفد العاملين على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، في إطار السعي لإيجاد حل جذري بهذا الخصوص.

وزير العمل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة، الإثنين 23 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وزير العمل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية العليا للاتحاد النقابي للعاملين الوطنيين بالشركات الوافدة، الإثنين 23 يناير 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)