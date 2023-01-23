بالأسماء.. حكومة باشاغا تشكل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة.

وجاء في القرار رقم 14 لسنة 2023 تشكيل المجلس على أن يرأسه وزير الداخلية، ويضم 22 عضوًا، منهم المقدم عبدالحكيم امساعد المبروك (عضوا قانونيا).

ونص القرار على أن مقر انعقاد المجلس ديوان وزارة الداخلية بمدينة سرت، كما يجوز انعقاده بمديريات الأمن، ويكون مدير الأمن المنعقد لديه المجلس عضواً ويضاف صوته بالمداولة.

لمجلس الشرطة الحق في دعوة من يريد

كما يحق للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى لزوم الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة.

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وفي حالة غياب رئيس المجلس أو عند وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر، ويجوز دعوته للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون المداولات سرية ولا يجوز إفشاؤها، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، حسب القرار.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.

ضرورة استبعاد العضو حال مناقشة موضوع يمس أو أقاربه

كما نص القرار على أنه في حال كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب استبعاده، ويسمي الرئيس من يحل محله. كما أنه لرئيس المجلس استبدال أي عضو من أعضاء المجلس إذا تبين له عدم جديته.

وجاء تشكيل المجلس كالآتي:

لواء/ صلاح محمد هويدي

لواء دكتور/ مختار أبوسبيحة الشيباني

لواء دكتور/ أسامة شعبان عويدان

لواء دكتور/ المهدي محمد بيانكو

لواء/ عماد الدين مسعود عبرة

لواء/ عبدالسلام بابا یحی

لواء/ عبدالسلام محمد الشريف

لواء/ الصديق شعبان الشيباني

لواء/ المبروك عمر مجيد

لواء/ ونيس أحمد عبدالله الشكري

لواء/ نوري محمد الساعدي

لواء/ رافع علي حسين البرغثي

عميد/ أحمد علي محمد انقام

عميد توفيق حسین شعبان أبوزید

عميد/ عبدالقادر السنوسي كورمي توكا

عميد خميس عوض فرج ساسي

عميد/ عبدالله ضيف الله حمدو

عميد/ عمر محمد محمد السمسار

عميد/ خميس عبدالرحيم الوزان

عميد/ حسن أحمد على أبوالقاسم

عقيد/ تركية حسن شعيب محمد

مقدم/ عبدالحكيم امساعد المبروك