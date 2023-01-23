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تبون وميلوني يخاطبان الأطراف الليبية بشأن الانتخابات والمصالحة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 23 يناير 2023, 08:17 مساء
تبون وميلوني يخاطبان الأطراف الليبية بشأن الانتخابات والمصالحة
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك بالجزائر العاصمة، الإثنين 23 يناير 2023 (الرئاسية الجزائرية)
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خاطب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأطراف الليبية بتوجيه دعوة تستعجل إنجاز الانتخابات العامة في البلاد.

وقال تبون، خلال مؤتمر مشترك مع ميلوني في القصر الرئاسي بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، إنهما اتفقا على تنسيق الجهود لحل الأزمات الإقليمية، بما فيها الصراع الليبي، حيث تتقارب مواقف البلدين، قائلاً: «لمست موقفا يترجم تقاربا كبيرا في الرؤى حول الأزمة الليبية».

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وفي السياق، أكد الطرفان «ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية أساسه تنظيم الانتخابات، ودعم مسار المصالحة الوطنية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة مع دعم مصالح الدولة الليبية».

ميلوني في أول زيارة خارجية
بدورها أشارت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تطرقها مع الرئيس تبون للأزمة في ليبيا وتونس وزعزعة الاستقرار المتنامي في منطقة مالي والساحل. وقالت ميلوني، التي حلت في الجزائر الأحد في زيارة استغرقت يومين، إنها أول مهمة ثنائية في شمال أفريقيا أرادت الحكومة الإيطالية القيام بها.

وزيارة رئيسة الحكومة الإيطالية هي الأولى لها خارج البلاد منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي والثالثة من نوعها لرئيس حكومة إيطالية إلى الجزائر خلال سنة واحدة، والتي يستهدف من خلالها المسؤولون في روما التوقيع على اتفاقيات في مجال الطاقة لتعويض نقص الإمدادات من الغاز الروسي.

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