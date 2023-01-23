تاياني يبحث مع أبوالغيط الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مسألة الاستقرار في ليبيا، خلال لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين.

وعلق تاياني على اللقاء قائلًا، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، كان تبادلا مثمرا للآراء حول الاستقرار في ليبيا والبحر المتوسط والالتزام ضد الهجرة غير النظامية. نريد تعزيز تعاوننا مع جامعة الدولة العربية.

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دور إيطاليا في منطقة البحر المتوسط

وكتب أبوالغيط في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» إنه استضاف الوزير الإيطالي والوفد المرافق له على مأدبة عشاء، مشيرًا إلى مناقشة موضوعات تخص الاستقرار في المنطقة العربية، ومنها فلسطين والتعاون العربي الأوروبي. وأضاف: «إيطاليا تلعب دورا مهما في المتوسط وأتطلع إلى تعزيز العلاقات بيننا».

تاياني مع أبو الغيط في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. (حساب الأمين العام لجامعة الدول العربية بموقع تويتر)