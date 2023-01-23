ليبيا تستضيف منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت 23 فبراير.. والدبيبة: سنتكفل بكل المصاريف

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف ليبيا منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت في 23 فبراير المقبل، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكلف حكومته بجميع تكاليف المنتدى، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وعقد مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين للإعلان عن استضافة المنتدى، بتنظيم من هيئة الاتصالات وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، والجمعية الليبية للإنترنت، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي.

الباعور وممثل أممي ضمن حضور المؤتمر

كما حضره رئيس الهيئة العامة للاتصالات عبدالباسط الباعور، وممثل أمانة منتدى حوكمة الإنترنت بالأمم المتحدة، ورئيس منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للإنترنت، وعدد من المختصين بقطاع الاتصالات، وخدمات الإنترنت.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان إن الحدث يأتي ضمن السياسة العامة لهيئة الاتصالات وخطتها لهذا العام التي تحمل شعار «ليبيا رقمية 202»، وضمن أهداف وضع السياسات والتشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالتحويل الرقمي وحوكمة الإنترنت.

وانطلقت الفاعلية بكلمات أكد فيها الحضور أهمية حوكمة وإدارة الإنترنت محليا وإقليميا، وأثنوا على هذا الحدث الذي سينظم هذا العام وللمرة الأولى في ليبيا، وستشارك فيه مؤسسات محلية ودولية في مجال الإنترنت.

انطلاقة ليبية في تكنولوجيا المعلومات

وتحدث الباعور خلال المؤتمر عن «انطلاقة جديدة لمواكبة التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترسيخا للجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في إطلاق المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) وعقد منتدياته السنوية منذ العام 2006 لإشراك أصحاب المصلحة المتعددين بالحوار المفتوح والمستمر بشأن قضايا السياسات العامة العالمية المتصلة بالإنترنت».

واعتبر الباعور أن حوكمة الإنترنت مسألة أساسية قد تسهم في: «منع الفوضى في عالم الإنترنت، والمساهمة في التقليل من آثارها السلبية على المجتمعات»، معتبرا أن الجهود المبذولة في هذا المجال ما زالت في بدايتها.

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وشدد على ضرورة الاستفادة من الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، من أجل التنمية المستدامة وإشراك مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذ هذه الخطط.

دعوة القطاع الخاص للمساهمة في بناء مجتمع المعلومات

وطالب الباعور ببناء مجتمع المعلومات بشكل عام، وبحوكمة الإنترنت بشكل خاص من القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني والتقني والأكاديمي والمنظمات العاملة في المجال.

بدوره، نقل عادل جمعة الدبيبة قوله إن الحكومة ستتكفل بكافة المصاريف المترتبة على عقد منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت في طرابلس.

كما تحدث الحضور عن أهمية حوكمة الإنترنت وتأثيره على النفاذ الآمن للمعلومات، وحمايتها سبرانيا، مع المحافظة على حقوق الملكية والبيانات الشخصية لمرتادي الإنترنت، وضمان النمو المستدام لإنترنت مستقر وآمن وقوي.

مشاركون في مؤتمر الإعلان عن تنظيم ليبيا مؤتمر شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، طرابلس، 23 يناير 2023 (وزارة الاتصالات)