  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستضيف منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت 23 فبراير.. والدبيبة: سنتكفل بكل المصاريف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 06:08 مساء
ليبيا تستضيف منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت 23 فبراير.. والدبيبة: سنتكفل بكل المصاريف
مشاركون في مؤتمر الإعلان عن تنظيم ليبيا مؤتمر شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، طرابلس، 23 يناير 2023 (وزارة الاتصالات)
alwasat radio

تستضيف ليبيا منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت في 23 فبراير المقبل، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكلف حكومته بجميع تكاليف المنتدى، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وعقد مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين للإعلان عن استضافة المنتدى، بتنظيم من هيئة الاتصالات وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، والجمعية الليبية للإنترنت، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي.

الباعور وممثل أممي ضمن حضور المؤتمر
كما حضره رئيس الهيئة العامة للاتصالات عبدالباسط الباعور، وممثل أمانة منتدى حوكمة الإنترنت بالأمم المتحدة، ورئيس منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للإنترنت، وعدد من المختصين بقطاع الاتصالات، وخدمات الإنترنت.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان إن الحدث يأتي ضمن السياسة العامة لهيئة الاتصالات وخطتها لهذا العام التي تحمل شعار «ليبيا رقمية 202»، وضمن أهداف وضع السياسات والتشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالتحويل الرقمي وحوكمة الإنترنت.

وانطلقت الفاعلية بكلمات أكد فيها الحضور أهمية حوكمة وإدارة الإنترنت محليا وإقليميا، وأثنوا على هذا الحدث الذي سينظم هذا العام وللمرة الأولى في ليبيا، وستشارك فيه مؤسسات محلية ودولية في مجال الإنترنت.

انطلاقة ليبية في تكنولوجيا المعلومات
وتحدث الباعور خلال المؤتمر عن «انطلاقة جديدة لمواكبة التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترسيخا للجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في إطلاق المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) وعقد منتدياته السنوية منذ العام 2006 لإشراك أصحاب المصلحة المتعددين بالحوار المفتوح والمستمر بشأن قضايا السياسات العامة العالمية المتصلة بالإنترنت».

واعتبر الباعور أن حوكمة الإنترنت مسألة أساسية قد تسهم في: «منع الفوضى في عالم الإنترنت، والمساهمة في التقليل من آثارها السلبية على المجتمعات»، معتبرا أن الجهود المبذولة في هذا المجال ما زالت في بدايتها.

- حكومة الوحدة تشارك في منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت\
- خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا
- تدشين مشروع «E-NABLE» لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي

وشدد على ضرورة الاستفادة من الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، من أجل التنمية المستدامة وإشراك مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذ هذه الخطط.

دعوة القطاع الخاص للمساهمة في بناء مجتمع المعلومات
وطالب الباعور ببناء مجتمع المعلومات بشكل عام، وبحوكمة الإنترنت بشكل خاص من القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني والتقني والأكاديمي والمنظمات العاملة في المجال.

بدوره، نقل عادل جمعة الدبيبة قوله إن الحكومة ستتكفل بكافة المصاريف المترتبة على عقد منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت في طرابلس.

كما تحدث الحضور عن أهمية حوكمة الإنترنت وتأثيره على النفاذ الآمن للمعلومات، وحمايتها سبرانيا، مع المحافظة على حقوق الملكية والبيانات الشخصية لمرتادي الإنترنت، وضمان النمو المستدام لإنترنت مستقر وآمن وقوي.

مشاركون في مؤتمر الإعلان عن تنظيم ليبيا مؤتمر شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، طرابلس، 23 يناير 2023 (وزارة الاتصالات)
مشاركون في مؤتمر الإعلان عن تنظيم ليبيا مؤتمر شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، طرابلس، 23 يناير 2023 (وزارة الاتصالات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط وافدين يتاجران بإسطوانات غاز الطهي بالمخالفة في بنغازي
ضبط وافدين يتاجران بإسطوانات غاز الطهي بالمخالفة في بنغازي
تاياني يبحث مع أبوالغيط الاستقرار في ليبيا
تاياني يبحث مع أبوالغيط الاستقرار في ليبيا
تاياني يكشف اقتراحه في القاهرة بشأن ليبيا
تاياني يكشف اقتراحه في القاهرة بشأن ليبيا
برنامج للتعاون العلمي بين جامعتي طرابلس والجزائر حتى 2025
برنامج للتعاون العلمي بين جامعتي طرابلس والجزائر حتى 2025
باشاغا يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية
باشاغا يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»
السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»...
المزيد
وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس
وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس...
بعد اجتماع في منزل بوالخطابية.. استئناف العمل بالمجلس البلدي طبرق الأربعاء
بعد اجتماع في منزل بوالخطابية.. استئناف العمل بالمجلس البلدي......
لجنة الانتخابات البلدية ببني وليد تطالب المترشحين انتظار موعد بدء الحملات الدعائية
لجنة الانتخابات البلدية ببني وليد تطالب المترشحين انتظار ......
باشاغا يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية
باشاغا يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية...
برنامج للتعاون العلمي بين جامعتي طرابلس والجزائر حتى 2025
برنامج للتعاون العلمي بين جامعتي طرابلس والجزائر حتى 2025...
المزيد