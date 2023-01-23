حكومة الوحدة تشارك في منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، ووزير الاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، في النسخة السابعة لمنتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت في نسخته السابعة، الذي ينظم برعاية الجمعية الليبية للإنترنت.

حضر المنتدى ممثل أمانة منتدى حوكمة الإنترنت بالأمم المتحدة، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والتقنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، حسبما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اللافي: ليبيا بوابة عبور في مجال الاتصالات والإنترنت

وأكد اللافي، خلال إلقائه كلمة حكومة الوحدة، ضرورة أن تبتكر أفريقيا طرقا لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية، وسد فجوات الاتصال، وخلق فرص عمل لائقة.

وأوضح اللافي أن ليبيا إحدى الدول الأفريقية التي تتمتع بموقع جغرافي مهم، كونها بوابة عبور في مجال الاتصالات والإنترنت في المستقبل، مما يتطلب تدخلات على مستوى السياسات، لذا اعتمدت الحكومة اللوائح التنفيذية لقانون الاتصالات، وعملت على بناء القدرات الشبابية وتطويرها بما يضمن مستويات عالية من الخدمة.