طفرة في سعر النفط الليبي خلال 2022.. وتراجع في عدد الحفارات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر برميل خام النفط الليبي نحو 30 دولارا في البرميل خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2021، فيما تراجعت حفارات النفط في البلاد لأقل مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، خلال شهر يناير الجاري، أن متوسط سعر الخام النفطي الليبي في الأسواق العالمية خلال العام 2022، الذي يضم خامات السدرة والسرير والبريقة وأبوالطفل وخام الزويتينة، استقر عند 101 دولار للبرميل مقارنة مع 69 دولارا للبرميل في العام 2021.

تراجع عدد الحفارات لأقل مستوى منذ 2019

وأظهر التقرير تراجعا كبيرا في عدد حفارات النفط في ليبيا إلى أقل مستوياتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث انخفضت إلى سبع حفارات بعدما كانت تستخدم 13 حفارة في العام 2020، و12 حفارة في العام 2021، ويعكس هذا التراجع التحديات التي تعترض قطاع الطاقة الليبي وإمكانية تطويره بعدما ظلت الدولة عاجزة عن رفع إنتاجها من البترول والغاز إلى مستويات ما قبل العام 2011.

وحفارات النفط أو الغاز هي برج يتخلله عمود في أسفله رأس مصمم من مواد خاصة، لاستخراج ومعالجة النفط والغاز الطبيعي الموجود في التكوينات الصخرية تحت قاع البحر، ويمكن أن يركب على الأرض أو على شاحنة، أو على سفينة، أو على منصة بحرية، ويمكن نقله من مكان لآخر.

ليبيا الثانية أفريقيا في إنتاج النفط

وللشهر الثاني، خسرت ليبيا مركزها كأول منتج للنفط في أفريقيا لصالح نيجيريا، الذي ارتفع إنتاجها بنحو 91 ألف برميل يوميا من النفط الخام خلال ديسمبر، ليصل إلى 1.267 مليون برميل يوميا، ثم جاءت ليبيا ثانيا والتي ارتفع إنتاجها بمقدار 17 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي عند 1.159 مليون برميل يوميا.

- عون: ليبيا تستورد نحو 75% من الوقود.. ويجب استغلال النفط قبل الاضطرار للاستغناء عنه

- شركة سرت تنجح في إعادة بئر نفطية للإنتاج بمعدل 1700 برميل يوميًا

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل

وسبق أن توقع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، وصول إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا خلال ثلاث سنوات، بينما أعلن مصرف ليبيا المركزي مطلع يناير تسجيل إجمالي إيرادات ليبيا من النفط نحو 22 مليار دولار في العام الماضي.