حكومة الدبيبة تطالب المجتمع الدولي بمواجهة الكراهية ضد الإسلام

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة «الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي كافة إلى تحمل مسؤولياتهم لمواجهة الكراهية ضد الإسلام».

جاء ذلك في بيان إدانة صادر أمس الأحد عقب سماح الحكومة السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم، حيث اعتبر البيان ذلك « تعديا سافرا على المقدسات الدينية واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة».

وأكدت الوزارة أنها «تستنكر هذه الأفعال والممارسات المتطرفة التي تغذي الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي وتؤدي إلى عرقلة جهود دعوات نشر قيم التسامح والتعايش المشترك».

- حكومة باشاغا تستهجن إحراق المصحف في السويد

حكومة باشاغا تستهجن

وأحرق سويدي متشدد يدعى راسموس بالودان، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي، مصحفا أمس. كما سبق ونظم بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، عددا من المظاهرات أحرق خلالها نسخا من المصحف. فيما قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في بيان نشرته الأحد، إن «هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن أن تندرج تحت مبدأ حرية التعبير، بل هي سلوكيات عدوانية تشجع على الكراهية وتغذي التطرف والإرهاب».

