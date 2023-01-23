ضبط شخصين يزوران قسائم تحويل أموال خاصة بمصرف الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي ضبط شخص يتردد على تجار العملة (الدولار) ويعطيهم قسائم مزورة خاصة بمصرف الوحدة.

وقالت المديرية في بيان، أمس الأحد، إن (م.ع.م) البالغ من العمر (26 عاما) كان يتردد على المحلات التجارية بقسيمة مزورة، واعترف على شخص آخر يزور هذه القسائم.

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وأعد رجال الشركة كمينا محكما لـ(ص.س.ف) البالغ من العمر (33 عاما)، وجرى ضبط هذا الشخص واعترف بتزوير هذه القسائم المصرفية، وأنه داوم على هذا العمل أكثر من مرة، وأحيل إلى النيابة العامة للاختصاص، وفق البيان.

سيارة خاصة بشخصين متهمين بتزوير قسائم تحويل أموال خاصة بمصرف الوحدة. (مديرية أمن الهلال النفطي)