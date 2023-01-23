«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من زوارة إلى مصراتة.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى الخمس تتحول شمالية شرقية غدا، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.