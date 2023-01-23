السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر تعاملات يوم الخميس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الدينار الليبي إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.14 دينار، وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 5.88 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، بينما صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.