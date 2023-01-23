حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 23 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و22 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الساحل الممتدة من الخمس حتى مصراتة، يتخللها سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 08 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على مناطق الخليج وأجدابيا مما قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل ارتفاعا غدا على بعض المناطق.