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اتفاقية تعاون بين جامعة طبرق ومصرف الدم المركزي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 23 يناير 2023, 01:20 صباحا
اتفاقية تعاون بين جامعة طبرق ومصرف الدم المركزي
على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة طبرق ومصرف الدم المركزي، الأحد 22 يناير 2023 (جامعة طبرق)
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وقعت جامعة طبرق، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مصرف الدم المركزي، تشمل إجراء دراسات وبحوث علمية تخدم المجال الطبي، وذلك تنفيذًا لأهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة طبرق وكلية التقنية الطبية في عقد اتفاقيات تعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البحوث والدراسات والتدريب.

وقع الاتفاقية رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن، وعن مصرف الدم المركزي السنوسي عقوب بالقاسم، وذلك بحضور عميد كلية التقنية الطبية نجاة بوعلوية، ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة عبدالحميد المهدي ووكيل الشؤون العلمية لكلية التقنية صابرين أحميدة بوسيف، ورئيس قسم البحوث بكلية التقنية الطبية سالم ونيس، بحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق.

وتضمنت بنود الاتفاقية تسخير نتائج العينات والبيانات التي يوفرها مصرف الدم المركزي لدعم البحوث والباحثين، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، من شأنها دعم منتسبي الطرفين.

على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة طبرق ومصرف الدم المركزي، الأحد 22 يناير 2023 (جامعة طبرق)
على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة طبرق ومصرف الدم المركزي، الأحد 22 يناير 2023 (جامعة طبرق)
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