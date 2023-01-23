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280 ألف برميل متوسط الإنتاج اليومي لشركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 12:42 صباحا
280 ألف برميل متوسط الإنتاج اليومي لشركة الخليج العربي للنفط
رئيس لجنة إدارة شركة الخليج للنفط صلاح القطراني خلال اجتماع الجمعية للشركة في بنغازي، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
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قال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني إن الشركة تمكنت من إنتاج حوالي 94 مليون برميل من النفط الخام، بمتوسط إنتاج يومي 280 ألف برميل من النفط، حيث صدّرت 66 مليون برميل من ميناء الحريقة النفطي بطبرق، عبر 69 ناقلة نفط.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

«بن قدارة» يرأس اجتماع مؤسسة النفط في بنغازي
وأعلنت المؤسسة عن انطلاق أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمرسسة النفط وشركاتها بمدينة بنغازي، حيث كانت البداية باجتماع العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي، وعدد من المديرين العامين ومديري الإداراة بالمؤسسة والشركة.

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وأشاد «بن قدارة»، في كلمة، بشركة الخليج العربي، وبما تمتلك من كوادر فنية مؤهلة ساهمت في المحافظة على إنتاج الشركة من النفط والغاز، موضحًا أن الشركة سيكون لها دور كبير في خطط مؤسسة النفط الطموحة للرفع من معدلات الإنتاج اليومي، مؤكدًا تجديد دعم مجلس إدارة المؤسسة ووقوفوها مع الشركة في تذليل كافة الصعاب.

من جانبه، أوضح القطراني أن الشركة استاطعت بفضل خبرات أبنائها بجميع الحقول والمواقع من تحقيق مستهدفاتها والمحافظة على إنتاجها وزيادته. وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض النشاط العام لمختلف إدارات الشركة والميزانية للعام 2022، وعرض برامج العمل والمشاريع والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2023.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي برئاسة فرحات بن قدارة، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي برئاسة فرحات بن قدارة، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
فرحات بن قدارة يرأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
فرحات بن قدارة يرأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي برئاسة فرحات بن قدارة، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي برئاسة فرحات بن قدارة، الأحد 22 يناير 2023 (مؤسسة النفط)
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